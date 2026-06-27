Calcio | Calizzano si stringe nel ricordo di Armando Leonardi: una giornata tra sport, amicizia e colori blucerchiati

Un appuntamento che unisce la passione calcistica, il forte senso di comunità e il desiderio profondo di mantenere vivo il ricordo di chi ha lasciato un segno indelebile. Oggi, sabato 27 giugno, Calizzano ospita l'annuale memorial organizzato dal locale Sampdoria Club "Armando Leonardi", un evento speciale interamente dedicato alla memoria dello storico ed indimenticato ex segretario blucerchiato, esteso quest'anno anche al ricordo degli amici Paolo, Fabrizio ed Ernesto.

La giornata si svilupperà attraverso un format collaudato che mette al centro i giovani e lo sport inteso come veicolo di aggregazione e socialità. Il teatro delle sfide sul rettangolo verde sarà il Campo Sportivo "G. Tabó" di Calizzano.



Ore 15.30 – Festa del Calcio Giovanile (Under 12): Il fischio d'inizio sarà dedicato ai più piccoli, con un match sul campo che vedrà protagonisti i giovani calciatori delle leve 2014, 2015, 2016 e 2017 della Polisportiva Calizzano. Un'esibizione aperta a tutti i bambini e ragazzi desiderosi di scendere in campo e condividere un momento di puro divertimento.



Ore 16.30 – Gara Amichevole Under 16: A seguire, i riflettori si sposteranno sulla sfida amichevole della categoria Under 16. I padroni di casa della Polisportiva Calizzano affronteranno una speciale selezione mista ("Reunion M8M") composta dai ragazzi del Merlino 8 Marzo e da una rappresentativa di amici genovesi, unendo idealmente la riviera, l'entroterra e il capoluogo sotto il segno del pallone.



Ore 18.00 – Cerimonia di Premiazione: Conclusa la parte prettamente sportiva, la manifestazione si sposterà presso la cornice del Camping Laghetti. Qui si terranno le premiazioni ufficiali di tutti i partecipanti e un momento di convivialità per suggellare lo spirito dell'iniziativa.