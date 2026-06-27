Calciomercato | Cisano, è fatta per Calandrino: "Avevo deciso di smettere, ma ho ancora tanto entusiasmo"

Il Cisano blinda la difesa con Matteo Calandrino forte ed esperto centrale classe '88 proveniente dal Pontelungo,in Promozione,dove ha militato gli ultimi 3 anni.

"La societa è entusiasta che un giocatore del calibro di Matteo abbia sposato la causa ed e gli dà il benvenuto e gli augura buon lavoro per la prossima stagione insieme.

Il suo tesseramento verrà formalizzato a partire dal prossimo 2 Luglio, ringraziamo il Pontelungo e il presidente Michele Neri per la collaborazione".

"Ringrazio la società - le prime parole di Calandrino - per la fiducia e, in particolare, Rossano Porcella, che con la sua determinazione e le sue parole è riuscito a convincermi ad accettare questa nuova sfida. Un grazie anche al direttore sportivo e al team manager, che fin dal primo momento mi hanno trasmesso serietà, entusiasmo e la convinzione di far parte di un progetto importante.

Alla fine della scorsa stagione avevo pensato di smettere, ma questa chiamata ha riacceso in me la voglia di giocare. Ho ancora entusiasmo e desiderio di dare il mio contributo alla squadra e alla società.

Sono felice della scelta fatta e non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione, con l'obiettivo di onorare al meglio questa maglia e dare il massimo in campo".