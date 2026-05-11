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Calcio | 11 maggio 2026, 19:34

Calcio | Millesimo, il campo a sette si rifà il look: nuovo sintetico al “Viglino”

Conclusi i lavori nell’impianto alle spalle del campo principale: manto di ultima generazione, più sicurezza e qualità per allenamenti e partite

Calcio | Millesimo, il campo a sette si rifà il look: nuovo sintetico al “Viglino”

Nuovo look per il campo a sette di Millesimo. Si sono conclusi nella giornata odierna i lavori di rifacimento del manto sintetico dell’impianto situato all’interno del plesso sportivo del “Viglino”, alle spalle del campo principale a undici.

Un intervento atteso dalla società e dai tanti ragazzi che ogni settimana utilizzano la struttura per allenamenti e partite. Il nuovo sintetico, di ultima generazione, restituisce freschezza e funzionalità a uno spazio storico dell’ASD Millesimo, migliorando la qualità del gioco e garantendo standard più elevati sotto il profilo tecnico e della sicurezza.

L’opera rappresenta un ulteriore investimento da parte del club giallorosso, impegnato negli ultimi anni in un progressivo ammodernamento delle strutture sportive del complesso sportivo millesimese, punto di riferimento per il calcio della Val Bormida.

Attraverso i propri canali social, la società ha voluto ringraziare i vertici dirigenziali per l’intervento: "Ringraziamo il presidente Eros Levratto e il vicepresidente Diego Levratto per l’ennesimo intervento di miglioria dei nostri impianti, così da poter fornire un servizio sempre migliore ai nostri tesserati e alle squadre che ospiteremo".

Graziano De Valle

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