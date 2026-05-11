Calcio | Serie D. Il Vado torna con un buon punto da Treviso, la poule scudetto inizia con il 3-3 del Tenni

Comincia con un punto prezioso il percorso del Vado nella poule scudetto di Serie D. Sul campo del Treviso, allo stadio Tenni, i rossoblù strappano un pirotecnico 3-3 al termine di una gara intensa, giocata senza tatticismi e caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Un risultato che mantiene apertissima la corsa alla qualificazione nel triangolare e consente alla squadra ligure di osservare il prossimo turno da spettatrice, mentre i veneti sfideranno mercoledì la Folgore Caratese.

L’avvio è tutto di marca biancoceleste, ma al primo vero affondo passa il Vado: sugli sviluppi di un corner, De Rinaldis trova spazio al limite e lascia partire una conclusione violenta che sorprende Vadjunec. Il Treviso reagisce immediatamente e raggiunge il pari grazie a Beltrame, rapido ad approfittare della respinta di Bellocci sul tentativo dalla distanza di Artioli. I padroni di casa aumentano la pressione e completano la rimonta poco dopo con Salvi, che svetta più in alto di tutti su calcio d’angolo. L’inerzia resta dalla parte dei veneti e arriva anche il terzo gol: Beltrame sfonda sulla corsia destra e serve Artioli, preciso nel battere Bellocci per il 3-1.

Il Vado sembra in difficoltà, ma riesce a rientrare in partita prima dell’intervallo. Arras si procura un calcio di rigore e trasforma con freddezza accorciando le distanze. Nella ripresa il confronto rimane vivace, con occasioni da entrambe le parti e ritmi sempre elevati. I rossoblù crescono col passare dei minuti e trovano il meritato pareggio grazie a Vita, appena entrato, che dal limite conclude con precisione superando Vadjunec.

Nel finale il Treviso tenta l’assalto decisivo, creando diverse opportunità per riportarsi avanti, ma Bellocci si oppone con interventi determinanti che blindano il risultato. Il 3-3 finale premia la reazione e il carattere del Vado, che torna dalla trasferta veneta con un pareggio pesante e la qualificazione ancora pienamente in discussione.



TREVISO - VADO 3-3

Marcatori: De Rinaldis 6’, Beltrame 17’, Salvi 25’, Artioli 29’, Arras su rigore 41’ pt; Vita 26’ st

Treviso: Vadjunec, Salvi, Bel-trame, Rizzotto (11’ st Kalombola), Artioli, Francescotti (14’ pt Scotto), Martinelli, Perin (42’ st Dal Corso), Gucher (28’ st De Lazzari), Fragnelli (36’ st Zuin), Svidercoschi.

A disposizione Cecchin, Munaretto, Tessariol

Allenatore: Gorini

Vado: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Arras (21’ st Vita), Ciccone, Abonckelet (37’ st Cecchinato), De Rinaldis, Alfiero (21’ st Raffini), P. Lazzarini (41’ st Baldarin), Alluci (37’ st Gulinellli), Rosa.

A disposizione: Gattuso, Bussaglia, M. Lazzarini, Stampi.

Allenatore: Sesia



Arbitro: Pica di Roma 1