Giro d'Italia, fissato il traguardo volante nella tappa Imperia-Novi: sarà a Stella San Giovanni

Stella San Giovanni sarà traguardo volante della 12esima tappa del Giro d'Italia Imperia-Novi Ligure.

Il prossimo giovedì 21 maggio quindi come già annunciato, il savonese sarà protagonista del transito della corsa rosa. Dopo un passaggio nell'entroterra albenganese (passando da Coasco, frazione di Villanova) con la discesa ad Albenga i corridori seguiranno il classico percorso della Milano-Sanremo (al contrario però.ndr) e dopo essere arrivati ad Albisola Superiore si dirigeranno per il Colle del Giovo toccando Stella e Sassello.

"Non sarà una data qualunque per la nostra Stella, ma una giornata destinata a restare impressa nella memoria di tutti noi. Come vi avevamo già anticipato, il nostro territorio avrà l'onore di accogliere il passaggio della carovana rosa, sdoppiandosi in un doppio appuntamento che vedrà prima protagonista l’energia sostenibile del 𝐆𝐢𝐫𝐨-𝐄 e, a seguire, il fascino senza tempo del 𝐆𝐢𝐫𝐨 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 - ha detto il Sindaco Andrea Castellini - Ma c’è una novità straordinaria che rende questa attesa ancora più speciale e che oggi siamo finalmente felici di svelare a tutta la nostra cittadinanza e ai comuni vicini: Stella non sarà semplicemente una tappa di passaggio. La nostra frazione di San Giovanni è stata ufficialmente scelta come sede del traguardo volante per la conquista della prestigiosissima Maglia Ciclamino. La sfida tra i migliori velocisti del mondo (ma non è detto che siano i velocisti protagonisti se sarà in corso una fuga.ndr) si accenderà proprio nel cuore del nostro paese, esattamente all’altezza delle fermate dell’autobus vicino alla farmacia, trasformando per un attimo il nostro centro in un palcoscenico sportivo di livello internazionale".

"Vedere i campioni lottare centimetro dopo centimetro sulle nostre strade ci riempie di un orgoglio profondo. È un’opportunità unica per mostrare al mondo la bellezza di Stella e la vitalità della nostra comunità, ma è anche un momento che risveglia ricordi bellissimi in tutti gli appassionati - continua il primo cittadino di Stella - Mentre ci prepariamo a sventolare le nostre bandiere, la mente corre inevitabilmente a quel passato glorioso che ha visto sfrecciare tra i nostri tornanti l'indimenticabile Marco Pantani. Rivivere oggi quelle stesse vibrazioni, sapendo che nuovi campioni scriveranno la storia laddove passò ìIl Pirata', rende tutto ancora più poetico e significativo. Sappiamo che un evento di questa portata richiede organizzazione e partecipazione, per questo motivo ci impegneremo a tenervi costantemente aggiornati sugli orari precisi dei passaggi e sulle modifiche alla viabilità attraverso i nostri canali ufficiali".

"Invitiamo tutti voi, insieme agli amici dei paesi limitrofi, a scendere in strada per colorare di rosa ogni angolo della SS334. Facciamo sentire ai corridori tutto il calore che solo Stella sa dare. Prepariamoci a vivere una giornata di festa, sport e grande emozione" conclude Castellini.