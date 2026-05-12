Pallacanestro Alassio | Il sogno dell'Under 13 si ferma a Moncalieri, i campioni liguri salutano la fase interregionale

Dopo la conquista del titolo regionale ligure la Pallacanestro Alassio arriva a Moncalieri con la consapevolezza di giocare contro i campioni Piemontesi (Cuneo, più di 800 iscritti tra minibasket e giovanili) e i campioni della Sardegna (Sassari che in questa stagione collabora anche con Alghero).

La piccola Alassio al cospetto di realtà con bacino d'utenza molto più ampi del proprio.



Venerdì i gialloblù arrivano a Moncalieri per affrontare Cuneo e dopo un vantaggio iniziale sono sempre a inseguire ma in una partita combattuta, equilibrata e dove a fine terzo quarto sono sotto di solo 5 (45-40) punti: "Nell'ultimo periodo caliamo e Cuneo vince meritatamente arrivando al suo massimo vantaggio proprio nel finale ma noi terminiamo l'incontro consci di non essere così distanti dai campioni Piemontesi. Dopo essere stati ospitati dalle famiglie cuneesi che ringraziamo di cuore per l'ospitalità e gentilezza, dopo esserci allenati al mattino alla Sportarea di Cuneo torniamo a Moncalieri per affrontare i campioni regionali Sardi."

L'Alassio non approccia al meglio la gara ma con forza e tenacia resta in partita pur con un metro arbitrale che non viene capito per tutto l'arco dell'incontro e alla fine i sardi vincono di nove: "A noi resta un pizzico di rammarico sia per non aver approcciato al meglio l'incontro sia per quanto scritto poco sopra ma ciò non toglie il fatto di poter ricordare con estremo piacere tutto questo viaggio iniziato a settembre, culminato con il titolo regionale e terminato con l'onore di aver rappresentato la Liguria in questa importante fase di spareggi per le finali nazionali. E ce la siamo giocata".

CUNEO 60 - ALASSIO 45

ALASSIO 57 - SASSARI 66