Basket | Savona si aggiudica il Trofeo delle Province, titolo femminile a Imperia

Domenica a Genova si è svolto il Trofeo delle Province 2026 del Progetto Academy Maschile, organizzato dal Comitato Regionale Liguria FIP, che ha riunito le rappresentative provinciali della leva 2013 di Imperia, Savona, Genova, Tigullio e La Spezia.

L’evento si è articolato tra il PalaAuxilium e la Palestra dell’Istituto Firpo, con una giornata intensa caratterizzata da 10 partite disputate e circa 60 atleti coinvolti.

Sul piano dei risultati complessivi, dopo il successo femminile già ottenuto da Imperia, in ambito maschile il Trofeo delle Province è stato vinto da Savona, davanti a Imperia, Genova, Tigullio e La Spezia. Al di là della classifica, l’obiettivo principale dell’iniziativa resta la crescita dei giovani atleti e il monitoraggio del movimento maschile regionale.