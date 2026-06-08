New Basket ABC Ponente: L'Under 17 gold chiuse la stagione con il titolo di vice campione regionale

In questa stagione, per accedere al Gold Ligure e elevare la qualità, sono stati necessari diversi spareggi dai quali non siamo dovuti passare grazie al titolo u15 Gold e al secondo posto u17 gold della stagione precedente.

Al via 10 squadre molto competitive dove al termine della stagione regolare chiudiamo con 12 vinte e 6 perse dietro a Next Step e Tigullio ma davanti a Valpetronio, Cestistica, SBDB SPEZIA, Pegli, Seagulls, Golfo dei Poeti e Ardita.

Nei play off iniziamo ad alzare il livello superando in due gare SBDB Spezia nei quarti e Tigullio in semifinale compiendo un capolavoro di tecnica e tenuta mentale in entrambe le gare.

Si arriva alla finale impossibile contro NEXT STEP RAPALLO, società che recluta nell'est europeo e in Africa ma i nostri ragazzi, anche in questo caso, pur cedendo, dimostrano grandissimi miglioramenti stando in partita due quarti in gara 1 e tutta la partita in gara 2 ad Alassio calando solo all'ultimo.

“Complimenti a tutti i ragazzi che si sono dimostrati un ottimo gruppo e allo Staff tecnico, siamo già pronti per la prossima stagione orgogliosi di quanto fatto in questa annata”.



Q.F.: PONENTE 68 - SBDB 43

Q.F.: SBDB 65 - PONENTE 73

SEMIF: TIGULLIO 84 - PONENTE 86

SEMIF: PONENTE 82 - TIGULLIO 79

FINALE: NEXT STEP 96 - PONENTE 63

FINALE: PONENTE 55 - NEXT STEP 65