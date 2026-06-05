Basket | Club Loano, stasera gara 2 contro My Basket Genova: in palio la promozione in DR1

Serata decisiva per il Basket Club Loano, impegnato oggi (5 giugno, ndr) alle 21 al PalaGarassini, in gara 2 della finale di DR2 contro My Basket Genova.
La formazione loanese è chiamata a vincere per pareggiare la serie, dopo il successo ottenuto dai genovesi nella prima partita, disputata mercoledì alla Sampierdarena di Genova. In caso di affermazione casalinga, Loano porterebbe la sfida sull’1-1, rinviando il verdetto alla “bella”, in programma giovedì 11 giugno sempre alla Sampierdarena.
La posta in palio è alta: la vincente della serie conquisterà infatti la promozione diretta dalla DR2 alla DR1.
Per il Basket Club Loano sarà dunque una serata da dentro o fuori davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di allungare la finale e tenere vivo il sogno promozione.