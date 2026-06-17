Basket | Lino Lardo porta la Juve Caserta in Serie A2: un'altra promozione nella carriera del tecnico loanese

Lino Lardo firma un'altra impresa e aggiunge un nuovo capitolo a una carriera ricca di successi. Domenica scorsa il tecnico originario di Loano ha conquistato la promozione in Serie A2 alla guida della Juve Caserta, che ha superato Vigevano per 3-1 nella finale playoff, riportando così la storica società campana nella seconda categoria nazionale della pallacanestro italiana.

Per Lardo si tratta dell'ennesima promozione ottenuta in una carriera che lo ha visto protagonista sia da giocatore sia da allenatore: da playmaker ha calcato i parquet della Serie A con Torino, della Serie A2 con Forlì, Verona e Sassari e della Serie B con Bergamo. Proprio nella società orobica, nella stagione 1996/97, ha mosso i primi passi in panchina come assistente di Carlo Recalcati, diventando head coach l'anno successivo e conducendo Bergamo a una storica promozione in Serie A2 al termine della stagione 2000/2001.

Da lì è iniziato un percorso ai vertici del basket italiano. Dopo l'esperienza in Serie A con Verona e Viola Reggio Calabria, dove è rimasto per due stagioni conquistando nel 2003 il riconoscimento di miglior allenatore dell'anno, nel 2004 è approdato all'Olimpia Milano. Con il club meneghino ha disputato una finale scudetto, prima di trasferirsi a Rieti, dove in quattro stagioni ha centrato una promozione in Serie A e la conquista della Coppa Italia.

Successivamente ha guidato la Virtus Bologna e la Virtus Roma nella massima serie, per poi vivere un'esperienza internazionale in Libano sulla panchina dell'Amchit Club. Tornato in Italia, ha allenato Trapani e successivamente Udine, conducendo anche la formazione friulana alla promozione in Lega2. Sono seguite le esperienze a Scafati e San Severo, sempre nella seconda serie.

Nel giugno 2020 è stato nominato commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, incarico ricoperto per due anni e culminato con la partecipazione agli Europei del 2021 e del 2023. Parallelamente ha allenato anche la Virtus Bologna femminile e il Ragusa.

Nel 2025 è arrivata la chiamata della Juve Caserta, con l'obiettivo di riportare una delle piazze storiche del basket italiano nelle categorie più nobili: Lardo era reduce dall'esperienza a Chieti, conclusa anticipatamente a causa della decisione della società abruzzese di interrompere la stagione per motivi economici.

Per Lardo, premiato nel gennaio 2020 con il “Loanese d’Oro” del Lions Club Loano Doria, anche una soddisfazione personale: il premio di Coach of the Year della Serie B Nazionale 2025/2026.