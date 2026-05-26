Pallacanestro Alassio | Ottima riuscita del torneo minibasket nelle categorie Esordienti e Scoiattoli

Un bel torneo minibasket con tante partite e, in un clima di amicizia, ha contraddistinto il fine settimana alassino dedicato alle categorie Esordienti 2014 e Scoiattoli-Libellule 2017-18, con protagonisti Alassio, Kolbe Torino e Le Torri che hanno dato vita a tante partite all’insegna del gioco e del divertimento in un clima di sano agonismo.

Iniziato al mattino e proseguito per tutto il giorno, l’evento è terminato nel tardo pomeriggio con l’All Star Game e le premiazioni per le squadre, che hanno visto vincitrici Alassio nella categoria Esordienti e Kolbe Torino in quella Scoiattoli.

Queste le classifiche finali:

ESORDIENTI: 1° Alassio - 2° Kolbe Torino - 3° Le Torri

SCOIATTOLI: 1° Kolbe Torino - 2° Alassio - 3° Le Torri

“Siamo molto contenti per l’evento, che tutti abbiano giocato e, più che i risultati finali, ci piace sottolineare la sportività e il bel clima per tutta la durata del torneo terminato con un All Star Game che ha ulteriormente divertito i presenti. Grazie a tutte le squadre partecipanti, a chi ha dato una mano per la riuscita dell’evento e alle famiglie”.

Sabato 30 maggio, sempre con il patrocinio del Comune, andrà in scena il Torneo Under 14 Femminile.