Basket | Under 19. Vado è vicecampione d'Italia, solo la Gallaretese riesce a fermare la corsa biancorossa

La corsa della Pallacanestro Vado alle Finali Nazionali Kellogg’s U19 Gold si interrompe soltanto nell’atto conclusivo di Piazza Armerina. Nell’ultimo appuntamento del torneo, la formazione ligure cede il passo alla Basket Gallaratese, che si impone con il punteggio di 74-60 e si laurea campione d’Italia di categoria.

Il risultato finale racconta una gara intensa, ma non restituisce appieno l’equilibrio che ha caratterizzato lunghi tratti dell’incontro. La squadra guidata da Marco Saltarelli ha infatti risposto più volte agli strappi degli avversari, riuscendo a rientrare in partita dopo ogni tentativo di fuga dei lombardi e mantenendo la sfida su binari competitivi fino all’ultimo quarto.

L’esito si è definito nella fase conclusiva, quando Gallarate ha trovato il break decisivo: un’ulteriore accelerazione nell’ultimo periodo ha spezzato definitivamente l’inerzia, consentendo ai futuri campioni di costruire il margine che ha fissato il 74-60 alla sirena.

Per la Pallacanestro Vado si chiude comunque un percorso di altissimo profilo. Il cammino verso la finale è stato scandito da due successi di peso nei turni precedenti: ai quarti contro Piacenza Basket e in semifinale contro International Basket Imola, risultati che hanno proiettato la formazione ligure tra le due migliori realtà nazionali della categoria.

A completare il bilancio della spedizione siciliana arriva anche un riconoscimento individuale di rilievo: Emanuele Bertaè stato inserito nel miglior quintetto della manifestazione.