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Ciclismo | 15 maggio 2026, 11:27

Ciclismo | Il Giro d'Italia arriva ad Albenga, ecco le strade che giovedì prossimo saranno chiuse

Ciclismo | Il Giro d'Italia arriva ad Albenga, ecco le strade che giovedì prossimo saranno chiuse

La Città di Albenga informa la cittadinanza che nella giornata di giovedì 21 maggio il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della 12ª tappa del Giro d’Italia “Imperia – Novi Ligure”.

Il percorso della corsa attraverserà il Comune secondo il seguente itinerario:

* S.S. 453 rotatoria di Coasco;

* S.S. 453 sottopasso S.S. 717 (Aurelia Bis);

* S.S. 453 sottopasso A10;

* S.S. 453 (via Paccini all’interno del centro abitato di Bastia);

* S.S. 453 ponte sul torrente Neva;

* S.S. 453 rotatoria intersezione S.S. 582;

* S.S. 582 direzione Albenga;

* S.S. 582 via al Piemonte;

* S.S. 582 via al Piemonte – serie di rotatorie;

* S.S. 582 via al Piemonte – rotatoria Regione Sgorre;

* S.S. 1 Aurelia;

* S.S. 1 Aurelia direzione Ceriale.

L’ingresso della gara nel territorio comunale è previsto alle ore 14.03.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza pubblica, il divieto di transito veicolare lungo il percorso sarà attuato a partire dalle ore 11.30.

La circolazione verrà progressivamente riattivata dopo il passaggio del veicolo indicante il “Fine Corsa”.

Si invitano cittadini e automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti, utilizzare percorsi alternativi e prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente sul territorio.

cs

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