Pallanuoto. Barceloneta troppo forte per la Rari di Angelini: "Fatto il meglio possibile. Futuro? Speriamo in una squadra competitiva" (VIDEO)

Alberto Angelini, allenatore della Rari Nantes Savona, non boccia la prova dei biancorossi nella difficile trasferta in casa del Barceloneta. Nonostante il netto 17-10 a favore dei catalani, il tecnico savonese non ha disdegnato l’atteggiamento della sua squadra, capace di affrontare a testa alta un avversario di caratura superiore sia sul piano tecnico che fisico.

In vista della finalina per il 3°/4° posto dei play-off Scudetto, che chiuderà la stagione, Angelini ha parlato anche del futuro del club, auspicando il mantenimento di un livello competitivo elevato anche nel prossimo campionato.