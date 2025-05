Atletica. Le regine del mezzofondo svizzero all'Olmo - Ferro, Audrey Verro e Joceline Wind preparano la stagione 2025

Per usare un aggettivo in voga di recente, potremmo anche iniziare con: “C’è chi lo preferisce sobrio…”, riferendoci al campo di allenamento svolto a Celle Ligure da due delle campionesse più interessanti del mezzofondo europeo, attuali detentrici dei titoli elvetici indoor sugli 800 e 1500 metri: Audrey Werro e Joceline Wind.

Sotto la guida attenta dell’allenatrice Christiane Berset Nouffer, le due atlete hanno "illuminato" la pista di Celle Ligure nelle ultime tre settimane.

Perché, effettivamente, per la preparazione atletica c’è chi sceglie mete esotiche (Australia, Sudafrica o Canarie) e chi preferisce l’ambiente sereno e ospitale di un piccolo centro come Celle Ligure.

L’Amministrazione comunale ha voluto salutare le due atlete con una breve ma coinvolgente cerimonia, alla presenza del Vice Sindaco e Assessore allo Sport Francesco Sorrentino.

Audrey Werro, 21 anni, in forza al CA Belfaux, è giunta 4ª sugli 800 metri (la sua distanza preferita) ai recenti Campionati Mondiali Indoor di Nanjing. Ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e detiene i record elvetici sugli 800 sia outdoor (1:57.76) che indoor (1:59.81).

Joceline Wind, 24 anni, tesserata per il Biel-Bienne Athletics, è stata finalista ai Campionati Europei Indoor 2025 di Apeldoorn (8ª in finale) e ha partecipato anch’essa ai Mondiali di Nanjing.

Ha un personale di 4:06.18 sui 1500 metri.

In un veloce scambio di battute, Audrey – più volte presente anche a Eurospring, evento collaterale al Meeting Arcobaleno – ci racconta:

Sei un’ospite abituale di Celle Ligure. Da quando ci conosci?

Con il mio club, il CA Belfaux, sono venuta in campo di allenamento all’età di 15 anni. Tornare qui mi fa piacere: mi sento a mio agio, in un ambiente estremamente accogliente e familiare.

Pur essendo ormai una star del panorama mondiale dell’atletica, sei rimasta tesserata per il piccolo club di Belfaux, rifiutando offerte importanti da club più blasonati. Perché?

(si schermisce, cerca lo sguardo della coach, poi risponde con naturalezza) A Belfaux ho tutto: amicizia, serenità, un’allenatrice preparata che mi segue con passione… È il mio mondo. Non potrei stare meglio da nessun’altra parte.

Nell’atletica di oggi, le scelte tecniche sulle gare sono ancora libere? O prevalgono i manager e gli interessi economici?

Per noi è prioritario l’aspetto della preparazione. Il manager che mi segue rispetta le indicazioni della mia allenatrice.

Una domanda più tecnica: che tipo di lavoro svolgi in questo periodo, tra stagione indoor e outdoor?

Vengo dalla velocità, dai 400 metri. Sono una mezzofondista veloce. In questo periodo preferisco lavori qualitativi: ripetute brevi, che raramente superano i 500 metri, ma ad intensità elevate.

Per Audrey e Joceline è già pronto l’invito a tornare in pista l’8 luglio, compatibilmente con i numerosi impegni della stagione estiva, per partecipare al 36° Meeting Arcobaleno.

A chiusura, un omaggio floreale accompagnato dall’immancabile pesto dell’Azienda Calcagno: un po’ di aroma di Celle Ligure da portare con sé tra i profumi della zona del Gruyère.