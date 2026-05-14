Da Marinella di Sarzana a Mentone, 300 km per una pedalata solidale a favore dell'AIL

300 km per la ricerca è una pedalata solidale tra Marinella di Sarzana a Mentone.

Questa iniziativa in programma il prossimo sabato 16 maggio a favore dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL) di Genova, Savona e Imperia è organizzata da il gruppo sportivo Assault to Freedom e patrocinata dalla Regione Liguria ed ha come obiettivo la raccolta fondi per la ricerca.

La partenza si terrà alle 6 nel comune spezzino, facendo tappa a Sestri Levante e successivamente a Genova all'ospedale San Martino;in accordo con il referente regionale di Assault to Freedom Andrea Mannuzza Celle ospiterà la staffetta solidale per un coffee break nel centro del paese dopodiché la stessa proseguirà verso Savona in Piazza del Brandale tra le 14 e le 15. Ultima tappa italiana sarà Sanremo intorno alle 18 per poi arrivare a Mentone alle ore 21.

“Casualmente sono venuto a conoscenza di questo progetto parlando con il referente regionale,la sosta della staffetta nel nostro comune è una possibilità che abbiamo per sensibilizzare sull’importanza di donare per la ricerca perché tanti piccoli gesti possono fare la differenza” dice l'assessore di Celle Jacopo Abate.