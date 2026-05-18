Portuali Lotta Savona | Impegno quadruplo al Trofeo Coppa di Lombardia, medaglia d'argento per Grazia Pelle

Sabato 16 maggio, a Brembate di Sopra, si è svolto il Trofeo Coppa di Lombardia, manifestazione che ha visto la partecipazione di 116 atleti impegnati nei tre stili della lotta olimpica.
La Portuali Lotta Savona si è presentata con tre atleti di lotta greco-romana e una atleta di lotta femminile, distinguendosi con una prestazione positiva.
Il primo risultato arriva dal settore femminile con Grazia Pelle, rientrata sulla materassina dopo il titolo di campionessa assoluta italiana. Nei 57 kg conquista una medaglia d’argento, cedendo solo in finale contro Casarola, giovane promessa e anch’essa campionessa assoluta italiana in forza alle Fiamme Oro. Un incontro intenso e combattuto fino all’ultimo.
Nei 67 kg, categoria superiore rispetto a quella abituale, Matteo Gagliano affronta un torneo impegnativo. Dopo la sconfitta iniziale, riesce comunque ad accedere al ripescaggio per la finale di bronzo, ma viene fermato, chiudendo al quinto posto su quindici partecipanti.
Ottimo risultato invece per Enea Bientinesi, impegnato in una categoria da 19 atleti. Dopo aver vinto il primo incontro, si arrende in semifinale ma riesce comunque ad accedere alla finale per il bronzo, che conquista con determinazione, salendo così sul terzo gradino del podio.
Nei 77 kg, Federico Cavallo si ferma al primo incontro, mostrando però segnali di crescita e miglioramento tecnico che lasciano intravedere sviluppi positivi per le prossime competizioni.
La squadra ora guarda ai prossimi appuntamenti stagionali, con il focus rivolto ai tornei di fine maggio a Bologna.