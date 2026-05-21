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Calcio | 21 maggio 2026, 12:01

Calcio | Giusvalla, i giallo-azzurri pronti al rilancio: la prossima settimana arriva il nuovo ds

Calcio | Giusvalla, i giallo-azzurri pronti al rilancio: la prossima settimana arriva il nuovo ds

C'è voglia di riscatto in casa Giusvalla dopo l'ultima stagione avara di soddisfazioni

Il presidente Dario Biato ha infatti già avviato alcuni contatti con nuovi giocatori per rinforzare la squadra. L’obiettivo è chiaro: dare al club elementi in grado di alzare il livello qualitativo e dare più profondità in rosa.

A breve verrà individuato anche il nuovo Direttore Sportivo (anche qui il presidente ha già parlato con alcuni DS). Un ruolo che sarà centrale nell’organizzazione del club. Avendo esperienza e conoscenze dirette nel calcio locale dilettantistico, lavorerà in coordinamento con lo staff tecnico per definire la rosa e costruire una squadra competitiva e ambiziosa, senza perdere l’identità e i valori fondanti della società giallo - azzurra.

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