Calciomercato | Alessandro Grandoni è il nuovo tecnico dell'Arenzano

La nota dei crociati:

Arenzano FC è lieto di annunciare che Alessandro Grandoni assumerà l'incarico di Tecnico della Prima Squadra per la stagione sportiva 26/27.

​Siamo entusiasti di accogliere una figura del calibro di Alessandro, professionista stimato che unisce a una profonda competenza tecnica e una visione tattica di alto profilo. Il suo carisma, la sua serietà e la capacità di trasmettere valori sani saranno pilastri fondamentali per il percorso di crescita che abbiamo intrapreso.

​La società desidera esprimere un sentito ringraziamento alla @gsdsestresebor1919 e in particolare alla Presidente Cinzia Bardelli, per la disponibilità dimostrate nel consentirci di dare questo annuncio in anticipo, un gesto che testimonia il rispetto reciproco tra le nostre realtà