Calcio, Spotornese. Rammarico e addio per il ds Cosentino: "Peccato, la salvezza era alla nostra portata" (VIDEO)

Si percepiva un dispiacere profondo nelle parole di Andrea Cosentino subito dopo la retrocessione dei biancocelesti in Seconda Categoria.

Le dichiarazioni rilasciate sabato sera dal direttore sportivo biancoceleste, subito dopo la sconfitta con lo Sciarbo & Cogo, lasciavano intravedere una possibile separazione, confermata in giornata dallo stesso dirigente.

"Sarò sempre riconoscente alla Spotornese, per la possibilità che mi ha dato come dirigente, ma anche ripensando ai due anni vissuti da giocatore, culminati con la cavalcata playoff.

Era importante dare un segno di compattezza durante i playout - ha concluso Cosentino - ma le mie dimissioni erano state presentate alla società subito dopo l'ultima gara di campionato contro il Masone".