Calcio. Vadino e Albenga uniscono le forze? Contatti in corso

Le bocche restano al momento cucite, ma il tam tam che circola da qualche ora nella città delle torri sembra prendere sempre più consistenza.

I contorni di una possibile collaborazione tra Vadino e il nuovo corso dell'Albenga erano stati ipoteticamente disegnati già qualche settimana fa, una volta capito che per la vecchia società bianconera, ormai destinata al fallimento, non c'era più margine di manovra, Il tratto da tenue si è iniziato a fare sempre più marcato.

Ciò che è certo è che i contatti tra le parti si stanno facendo sempre più frequenti per trovare un punto di equilibrio che permetta all'Albenga di ripartire da una base societaria già strutturata come quella arancionera, preservando al contempo un brand storico e limitando in parte il ridimensionamento tecnico con la ripartenza dalla Prima Categoria.

Un'opzione che sembrava aver perso quota, ma che è tornata a prendere forza negli ultimi giorni.

Eventuali sviluppi non dovrebbero tardare: arrivati a fine maggio tanti club hanno già acceso il motore in vista della prossima stagione e dalle parti del "Riva" non c'è l'intenzione di accumulare ritardi.