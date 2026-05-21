Calcio | Savona. Biancoblu e mister Sarpero ancora assieme, a breve l'annuncio del rinnovo

È ormai davvero questione di ore prima che venga ufficializzata la conferma di mister Sarpero sulla panchina del Savona.
Già nei giorni scorsi il tecnico biancoblù aveva lasciato intendere l’esito positivo degli incontri con la dirigenza, rimandando però alla società del presidente Milani l’annuncio definitivo.
Un’attesa che non dovrebbe protrarsi ancora a lungo, ulteriore segnale della fiducia riposta nel tecnico genovese.
Indipendentemente dall’esito della finale playoff e dalla categoria in cui il Savona militerà nella prossima stagione, il vecchio Delfino continuerà dunque ad affidarsi a Sarpero per dare continuità al percorso costruito negli ultimi mesi.
L’annuncio è imminente e dovrebbe arrivare prima della sfida di domenica contro il Vallescrivia.