Calcio | Pontelungo. Le prime mosse del ds Sansalone: "Questa squadra si merita la chance del riscatto. Sfinjari all'Albingaunia? No, resta con noi"

Maggio è uno dei mesi più intensi per un direttore sportivo e, proprio per questo motivo, l'attività di Pietro Sansalone alla guida del Pontelungo è ripresa a pieno regime.

Il nuovo dirigente granata riparte da un ambiente a cui è storicamente legato, senza però avere il tempo per lasciarsi coinvolgere dagli amarcord: la nuova stagione è già pronta a entrare nel vivo, dalla programmazione della Prima Squadra fino alle sinergie con il settore giovanile.



Direttore, com'è nata l'idea di accettare l'incarico al Pontelungo?

«Con il presidente Michele Neri parliamo e ci confrontiamo da dicembre. Ci ho pensato un po' su, anche perchè lontano dallo stress calcistico - sorride Sansalone - non si sta male. Il mio percorso calcistico è stato da sempre legato al Pontelungo: mi hanno chiesto una mano ed era doveroso offrire il mio contributo ad una realtà per la quale provo un profondo affetto».





Che tipo di obiettivi vi siete posti?

«Ho trovato una società consapevole di aver cambiato le proprie caratteristiche e con una grande voglia di crescere. Prima il Pontelungo era focalizzato quasi esclusivamente sulla prima squadra; oggi invece l'obiettivo, condiviso strettamente con il presindente, è di consolidare un settore giovanile importante.

Per fare questo salto di qualità servono figure con esperienza anche dal punto di vista organizzativo. È fondamentale per gestire quelle problematiche che inevitabilmente emergono quando inizi a investire seriamente sul vivaio.

Se si vuole crescere nell'arco di un paio d'anni, bisogna dare stabilità alla società. Per questo sono entrati anche nuovi soci che garantiranno solidità al progetto».



Quali saranno le prime novità?

«Dobbiamo alzare l'asticella della professionalità, partendo dalle piccole cose.

Se una società vuole davvero compiere un salto di qualità, bisogna migliorare sotto tutti gli aspetti.

«I ragazzi sanno benissimo che questa stagione non è stata delle migliori, forse la prima al di sotto delle aspettative da quando è iniziato questo ciclo, seppur gli infortuni abbiano ripetutamente colpito la squadra

Se perdi Breeuwer per un mese, se perdi Sfinjari, se perdi Corciulo, ti viene a mancare praticamente tutta l'ossatura centrale della squadra.

La prossima settimana, insieme al direttore generale Cesare Cometto, convocheremo tutti i ragazzi. C'è una grandissima voglia di rivalsa. Io voglio ripartire dal gruppo, da quello zoccolo duro che in questi anni è sempre stata la vera forza del Pontelungo.

Poi, se qualcuno avrà altre proposte o non se la sentirà più di continuare, valuteremo il mercato. Ma la priorità è dare a questo gruppo la possibilità di riscattarsi».



A proposito di guida tecnica: confermato mister Zanardini?

«Sì, assolutamente. Zanardini è confermatissimo insieme a tutto il suo staff, ripartiamo da lui per dare continuità al progetto».



Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Sfinajri si parla di un forte interessamento dell'Albenga.

«Le voci ci sono e l'Albinguania ha parlato direttamente con il ragazzo. Però mi sono già confrontato con Ero: è stato uno dei primi gioctori che ho chiamato, perché dovevo capire subito se potevo contare su di lui oppure no. Punte forti come lui ce ne sono davvero poche.

Posso dire ufficialmente che Sfinjari resta con noi. Ha firmato un biennale. Ha capito il progetto e per noi rappresenta una pedina fondamentale.

È un giocatore che, anche quando non è al cento per cento ti crea cinque o sei occasioni da gol da solo. Con una preparazione estiva senza intoppi in questa categoria può essere devastante.

Abbiamo raggiunto l'accordo e da qui non si muove».