Calcio. Carcarese, l'Eccellenza si gioca al Chittolina, il club organizza un pullman gratuito per la finale contro il Vallescrivia

È tutto pronto per l’attesissima finale regionale dei playoff Promozione: la Carcarese affronterà l’A.S.D. Vallescrivia domenica (ore 16:00) allo stadio "Chittolina” di Vado Ligure. Un appuntamento storico per la formazione biancorossa, che dopo una stagione ricca di emozioni potrà valere la promozione in Eccellenza.

La società, da sempre vicina ai propri tifosi, ha deciso di offrire un pullman gratuito per tutti coloro che vorranno seguire e sostenere la squadra in questa finale attesissima. Il ritrovo è fissato per le ore 14:30 presso il Liceo Calasanzio di Carcare, con l'invito ad indossare abbigliamento e accessori biancorossi per colorare lo stadio.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i contatti di Luca (334.228.8658) e Alessandro (335.809.8534).