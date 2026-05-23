Calcio | Juniores. Il Legino completa l'opera e volta in semifinale, battuto il Sant'Andrea anche nella gara di ritorno

Dopo il netto successo dell’andata per 5-1, il Legino si è ripetuto anche a Trieste, espugnando il campo del Sant’Andrea San Vito con un convincente 3-1.

La formazione guidata da Penna e Zunino ha così conquistato l’ennesimo risultato positivo, indirizzando la sfida già nel primo tempo grazie alla rete di Palomba a metà frazione. Nella ripresa i verdeblù hanno poi trovato il raddoppio con Campus intorno al quarto d’ora.

I friulani hanno accorciato le distanze con Riccio, ma nel finale Galotto ha chiuso definitivamente i conti siglando il tris savonese all’80’.



SANT'ANDREA SAN VITO – LEGINO 1-3

Marcatori: 24' pt Palomba (L), 16' st Campus (L), 27' st Riccio (S), 35' st Galotto (L)

SANT'ANDREA SAN VITO: Sain, Torelli, Berti, Longo, Bonivento, Turk, Vascotto, Tripani, Zivkovic, Riccio, Sow Serigne.

A disposizione: Maier, Bratovich, Matic, Modica, Blessed Fogar, Rutter, Saliu, Rutigliano, Ebraico.

Allenatore: Gargiuolo

LEGINO: Rossi, Alpicrovi, Trisciani, Amici, Palomba, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Paina.

A disposizione: Regazzoni, Di Murro, Ottavi, De Fazio, Galotto, Inturri, Esu.

All. Penna

Arbitro: Toselli

Assistenti: Moschion, Fragiacomo