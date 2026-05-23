Calcio | Juniores. Monologo Pontelungo, i granata vincono i playoff battendo 9-0 il Magra Azzurri

Il Pontelungo firma una vittoria roboante nella gara decisiva della stagione, travolgendo il Magra Azzurri con un netto 9-0 all'Annibale Riva.

Un successo che vale molto più dei tre punti, perché consente agli ingauni di ottenere la vittoria nel girone triangolare playoff, risultato fondamentale per consolidare le ambizioni legate al futuro inserimento nel campionato di Eccellenza.

La partita non lascia spazio a interpretazioni. Il Pontelungo impone subito ritmo e aggressività, sbloccando il risultato all’8’ con Asteggiante. Da quel momento la gara prende una direzione netta: Secco e Ardissone firmano il doppio colpo tra il 13’ e il 15’, indirizzando già il match nei primi minuti.

Il dominio ingauno prosegue senza interruzioni. De Prisco si prende la scena con una doppietta al 27’ e al 40’, chiudendo di fatto il primo tempo sul 5-0 e spegnendo qualsiasi velleità del Magra Azzurri.

Nella ripresa il Pontelungo mantiene alta l’intensità, gestendo e allo stesso tempo colpendo ancora con continuità. Za Garibaldi trova il 6-0 al 61’, seguito dal secondo centro di Ardissone al 67’. Nel finale arriva la tripletta personale di Za Garibaldi, a segno al 77’ e all’83’, che fissa il punteggio sul definitivo 9-0.



PONTELUNGO – MAGRA AZZURRI 9-0

Marcatori: Asteggiante 8' pt, Gr.Secco 13' pt, Ardissone 15' pt, De Prisco 27' pt, De Prisco 40' pt, Za Garibaldi 61', Ardissone 67', Za Garibaldi 77', Za Garibaldi 83'

PONTELUNGO: Orrù, Gi. Secco, Montagna, Daniello, Gr. Secco, Sardo, Asteggiante, Gerini, Ardissone, Vellko, De Prisco.

A disposizione: Fresia, Ferrari, Garabello, Sansalone, De Lorenzo, Tiberiade, Tiesi, Sulollari, Za Garibaldi.

Allenatore: Accame

MAGRA AZZURRI: Scalisi, Ferrari, Vecchione, Benassi, Bernardini, Yaffa, Lazzini, Accardo, Roncati, Paita, Bojang

A disposizione: Banchieri, Moscoloni, Teodini, Cozzani, Jadama, Gassama, Carducci, Ratti, Guerci

Allenatore: Capri