Calciomercato | Ufficiale, l'Albissole si tiene stretto bomber Diana

Chi ha un attaccante forte difficilmente vi rinuncia, soprattutto in un’epoca in cui, tra le nuove leve, è sempre più complicato trovare giocatori in grado di garantire un buon numero di reti.
È questa la linea seguita dall’Albissole, che ha deciso di confermare il bomber Diana anche per la prossima stagione in Eccellenza.
Il comunicato:
Il capitano di questa stagione, Andrea Diana, miglior marcatore dell’Albissole 1909 per la stagione 2025-2026, resterà con noi anche in Eccellenza.
La società augura ad Andrea e a tutta la squadra i migliori successi con la maglia biancoceleste.