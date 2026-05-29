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PRIMA PAGINA 4 | 29 maggio 2026, 12:14

Calciomercato | Ufficiale, l'Albissole si tiene stretto bomber Diana

Calciomercato | Ufficiale, l'Albissole si tiene stretto bomber Diana

Chi ha un attaccante forte difficilmente vi rinuncia, soprattutto in un’epoca in cui, tra le nuove leve, è sempre più complicato trovare giocatori in grado di garantire un buon numero di reti.

È questa la linea seguita dall’Albissole, che ha deciso di confermare il bomber Diana anche per la prossima stagione in Eccellenza.

Il comunicato:

Il capitano di questa stagione, Andrea Diana, miglior marcatore dell’Albissole 1909 per la stagione 2025-2026, resterà con noi anche in Eccellenza.

La società augura ad Andrea e a tutta la squadra i migliori successi con la maglia biancoceleste.

Redazione

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