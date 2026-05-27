Calcio| Juniores di Eccellenza. Legino in semifinale scudetto contro la Sestese, primo round in Toscana

Sono stati definiti gli abbinamenti per le semifinali nazionali del Campionato Juniores d’Eccellenza. Tra le migliori quattro squadre d’Italia oltre al Legino, ci saranno i lucani del Lykos, i toscani della Sestese Calcio e i laziali della Vigor Perconti.

Per i veerdeblu di mister Penna, qualificati grazie al doppio successo ottenuto contro il Sant’Andrea San Vito, l’esito del sorteggio ha stabilito l'incrocio con la Sestese.

Il regolamento ha inoltre determinato la programmazione delle gare di andata e ritorno, con il seguente calendario:



Semifinali – Andata (sabato 30 maggio 2026, ore 16.00)

Sestese Calcio – Legino 1910

Campo Comunale “P. Torrini”, Sesto Fiorentino (FI) – sintetico

Lykos – Vigor Perconti

Campo “San Rocco”, Tolve (PZ) – sintetico



Semifinali – Ritorno (sabato 6 giugno 2026, ore 16.00)

Legino 1910 – Sestese Calcio

Campo “A. Picasso”, Quiliano (SV) – sintetico

Vigor Perconti – Lykos

Campo “Vigor C.S. A”, Roma (RM) – sintetico



Per il Legino si profila dunque una doppia sfida impegnativa contro la Sestese, con il ritorno fissato a Quiliano che potrebbe risultare decisivo nell' approdo alla finale nazionale.