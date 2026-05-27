Calcio | Vado. Prosegue l'iter per l'iscrizione in Serie C, il club ha pagato nei tempi previsti tutti gli emolumenti

Il cauto ottimismo che si respirava negli ultimi giorni in merito alla possibile iscrizione del Vado in Serie C sta trovando conferme concrete da parte della società rossoblù.
Pochi istanti fa, infatti, il club del presidente Tarabotto ha comunicato di aver provveduto al pagamento di tutti gli emolumenti dei propri tesserati relativi alla stagione 2025/26.
Si tratta di un prerequisito fondamentale sul piano regolamentare, che testimonia la volontà della società di proseguire con decisione l’iter per l’iscrizione.
Parallelamente, il pool di tecnici è al lavoro per completare la trasformazione del club da Asd a Srl. In tal senso, nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori sviluppi positivi.