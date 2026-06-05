Calcio | Eccellenza. Dichiarato inammissibile il ricorso del Bogliasco, confermate le retrocessioni e il format del prossimo campionato

E' arrivata pochi secondi fa la sentenza del Tribunale Federale Territoriale.
Il ricorso del Bogliasco è stato dichiarato inammissibile, dopo la richiesta del blocco delle retrocessioni o l'allargamento del format del prossimo campionato a 18 squadre.
Confermata quindi anche la retrocessione della San Francesco Loano.
Il dispositivo:
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, nella parte in cui dispone la prosecuzione della gara A.S.D. Carcarese – A.S.D. Arenzano F.C. in data 22 aprile 2026 nonché avverso il Comunicato Ufficiale n. 79 del 30.04.2026 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato di Eccellenza nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play – out per la retrocessione al Campionato di Promozione 2026/2027”, ha pronunciato il seguente dispositivo
PQM
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società F.C. BOGLIASCO laddove è stato impugnato il C.U. n. 73 del 16.04.2026 “nella parte in cui dispone la prosecuzione della gara A.S.D. Carcarese – A.S.D. Arenzano F.C. in data 22 aprile 2026”.
Rigetta il reclamo laddove è stato impugnato il C.U. 79 del 30.04.2026 “nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato di Eccellenza nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play – out per la retrocessione al Campionato di Promozione 2026/2027”. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.