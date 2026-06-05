Surf Accademy | oltre 150 studenti sulle onde dell’educazione ad Alassio

Prosegue con entusiasmo e grande partecipazione l’attività delle scuole e della surf school firmata Surf Academy presso l’Aloha Beach di Alassio, alla SLA 8. Nel corso di tre incontri, l'ultimo dei quali si è svolto ieri, oltre 150 i ragazzi sono stati coinvolti nei progetti sportivi ed educativi promossi sulla spiaggia alassina con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio. I ragazzi partecipanti provengono dagli istituti Valdocco Salesiani Don Bosco di Torino – realtà da sempre vicina e “cugina” dell’esperienza salesiana alassina – e dalla scuola Silvio Pellico di San Mauro Torinese.



“Nelle settimane che precedono l’avvio completo della stagione estiva sul litorale alassino – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - queste attività che abbiamo il piacere di patrocinare confermano il valore di un progetto che unisce sport, inclusione e crescita personale”.



Il percorso intrapreso è stato reso possibile grazie al supporto di Roberto Romano, Responsabile Nazionale Progetti Speciali ASI, insieme all’impegno di Davide Marchiaro, Valeria Saracco e degli instancabili istruttori qualificati della Surf Academy, che ogni giorno accompagnano gli studenti con pazienza, professionalità ed entusiasmo.



“Il surf – sottolineano gli organizzatori - diventa così molto più di una semplice esperienza sportiva o ricreativa: è uno strumento educativo capace di insegnare ai ragazzi ad affrontare le proprie paure, rispettare le regole e imparare ad ascoltare i segnali della natura. Il mare si trasforma in un autentico maestro di equilibrio, consapevolezza e progettualità educativa. L’energia che si sprigiona quando qualcosa che non puoi controllare si muove sotto i tuoi piedi ti insegna che non puoi fare altro che imparare a stare in equilibrio nel flusso della vita. Non solo sulle tavole, ma anche nelle proprie esistenze: questo messaggio racchiude lo spirito della Surf Academy, ovvero educare attraverso il mare, trasformando ogni onda in un’occasione di crescita, condivisione e inclusività”.