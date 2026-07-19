Calcio | Addio a Carluccio Zunino, volto storico del Bragno

È una domenica di profonda tristezza per il calcio savonese.

Nel corso della giornata è infatti giunta anche la notizia della scomparsa di Carluccio Zunino, volto conosciutissimo del calcio valbormidese.

La sua presenza al "Ponzo" di Bragno era una costante, alimentata dall'amore e dall'attaccamento ai colori biancoverdi. Carluccio incarnava alla perfezione quella figura imprescindibile che ogni società dilettantistica custodisce con orgoglio: sempre presente, lontano dai riflettori ma fondamentale per la vita e lo spirito del club.