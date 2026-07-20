Calciomercato | La Baia Alassio parte con sei conferme

Il capitano, quattro difensori e un centravanti. Parte da queste conferme la costruzione della Baia Alassio in vista della nuova stagione.
Il club giallonero ha deciso di puntare ancora sulla coppia centrale formata da Davide Garibbo e Ayoub Messaoud, quest'ultimo tra le rivelazioni più positive dell'ultimo campionato di Promozione.
Sulla corsia destra continuerà a garantire il proprio contributo Simone Vinci, mentre è stato rinnovato anche l'accordo con il classe 2006 Endri Sufali, confermato nel reparto arretrato.
In attacco, invece, non poteva mancare la firma del capitano Ronny Sacco, che resterà uno dei punti di riferimento della squadra. Conferma anche per Amerigo "Lenny" Castagna, destinato a ricoprire ancora un ruolo importante nel cuore del reparto offensivo.