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Calcio | 17 luglio 2026, 18:20

Calciomercato | Un nuovo Morena in biancorosso, nonno Renato arriva Mateus

Calciomercato | Un nuovo Morena in biancorosso, nonno Renato arriva Mateus

L'annuncio della Nolese

L’undicesimo acquisto della Nolese è il giovanissimo Mateus Morena, esterno classe 2008, ragazzo di Noli proveniente dal settore giovanile del Legino.

Per lui vestire il biancorosso ha un significato speciale: il nonno Renato ha infatti indossato la maglia della Nolese da giocatore e, negli anni successivi, ha allenato il settore giovanile, contribuendo alla crescita di tanti ragazzi del paese.

Ora tocca a Mateus raccogliere il testimone, iniziando il suo percorso con la prima squadra e portando entusiasmo, qualità e voglia di crescere.

cs

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