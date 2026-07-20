Calciomercato | San Francesco Loano, arriva Sina. Ufficiale l'ingaggio dell'attaccante

Le voci della scorsa settimana hanno trovato conferma. Ernald Sina è un nuovo giocatore della San Francesco Loano.
Prima esperienza in provincia di Savona per l'attaccante ponentino, dopo la lunghissima militanza con i colori del Taggia.
"L' asd S.F. Loano annuncia con immenso piacere il tesseramento di Ernald Sina per la stagione sportiva 2026/2027.
Esterno d' attacco, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Sanremese fino al trasferimento nel 2018 nelle giovanili del Torino FC.
Dal suo rientro in Liguria, dopo una stagione all' Atletico Argentina, si trasferisce al Taggia dove affronta per 5 stagioni consecutive il campionato di Eccellenza.
A Ernald, dandogli un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblu,auguriamo nuove e importanti soddisfazioni".