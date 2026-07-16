Calciomercato | Il Pietra annuncia le prime ufficialità: Balla, Farrauto e quattro under

Dopo le indiscrezioni è arrivato il momento delle ufficialità per il Pietra Ligure.

Stasera la società bianoceleste ha formalizzato il tesseramento del difensore Erald Balla (classe 2002) e del centrocampista Sebastiano Farrauto (classe 2006). Per entrambi i giocatori si tratta di un ritorno nel club biancoceleste, dove avevano già militato nelle passate stagioni prima di intraprendere percorsi differenti nel panorama calcistico locale e nazionale.

Balla vanta già un triennio in maglia biancoceleste tra il 2020 e il 2023 nei campionati di Eccellenza e Promozione. Nelle ultime stagioni ha militato nel Borgio Verezzi – dove ha messo a segno 7 reti nel campionato di Seconda Categoria – e, più recentemente, nel San Francesco Loano, formazione con cui ha disputato gli ultimi due campionati di Eccellenza raccogliendo tre reti complessive, dopo le 5 marcature registrate in Promozione nella stagione 2023/24.

A centrocampo si registra invece il ritorno del classe 2006 Sebastiano Farrauto. Dopo i primi passi nel Savona e una parentesi negli Allievi Nazionali U16 della Sampdoria, Farrauto ha vestito la maglia del Pietra Ligure nelle categorie Allievi e Juniores. Successivamente è approdato nel calcio dilettantistico nazionale, raccogliendo importanti esperienze in Serie D con le maglie di Sanremese, Real Calepina e, nell'ultima stagione, con i piemontesi del Derthona in Serie D ed Eccellenza.



Oltre a Balla e Farrauto sono stati confermati i nuovi colpi "under" :

𝗔𝗺𝗲𝗱𝗲𝗼 𝗔𝘀𝗽𝗲𝘀𝗶 – centrocampista classe 2008

𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗠𝗮𝘇𝘇𝗼𝗻 – difensore classe 2008

𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗹𝗹𝗮 – attaccante classe 2008

𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗼 – centrocampista classe 2009