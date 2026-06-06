Si è conclusa la prima settimana alla Savona Cup, questi tutti i risultati del venerdì:
TRINCEE
20:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - UNDERDOGS 1-1
Reti: Cuka - Brini.
21:30 ASTON BIRRA - SEVEN STREET 2-2
Reti: Mata, Fusetti - Chessa, Lleshi.
22:30 PRO SECCO - DN COSTRUZIONI SRL 5-0
Reti: Certomà, Vario, Valdora.
MARACANA'
20:15 RINNOVA - DELSER 3-5
Reti: 2 Stafasani, Kurtbalaj - 2 Piovano, 2 Corti, Ganduglia.
22:15 LORD NELSON - BOUTIQUE DELLA PIZZA 2-1
Reti: 2 Cancellara - Revello.
SCALETTI
20:00 VECCHIO STAMPO - NAOS 3-4
Reti: Monni, Concas, Ghirardi - Amici, Pirotto, RIcci, Cunsolo.
21:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - GIGATECH IMPIANTI 5-8
Reti: 2 Damonte, 2 Cavallone, Perrone - 2 Araco Cortez, 3 Ndiaye, Pesce, Spotorno, autogoal.
22:00 TEAM TEMPOCASA - SOSA TEAM 0-9
Reti: Colombo, Marini, 4 Carinci, Tona, Vuillermoz, autogoal.
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Calcio | 06 giugno 2026, 15:03
Calcio, Tornei Estivi. In archivio la prima settimana della Savona Cup: i risultati di ieri
A fare due su due sono solo i campioni in casa del Team TempoCasa
Si è conclusa la prima settimana alla Savona Cup, questi tutti i risultati del venerdì: