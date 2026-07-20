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Calcio | 20 luglio 2026, 18:51

Calciomercato | Speranza. Arrivano in rossoverde il portiere Debenedetti e il centrocampista Di Donato

Calciomercato | Speranza. Arrivano in rossoverde il portiere Debenedetti e il centrocampista Di Donato

Sono due le notizie di mercato che hanno coinvolto lo Speranza nelle ultime ore.

L'organico rossoverde è stato infatti integrato con un nuovo portiere e un nuovo centrocampista.

Tra i pali è stato annunciato l'arrivo di Marco Debenedetti, classe 2003, proveniente dalla Veloce.  Contestualmente è stato ufficializzato anche l'ingaggio del centrocampista Giacomo Di Donato, classe 2005, pronto ad ampliare il parco delle soluzioni a disposizione di mister Ponte nel reparto nevralgico del rettangolo di gioco.

Redazione

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