Calciomercato | Il Vado si muove ancora, annunciati gli ingaggi di Saiani e Tiana

La nota rossoblu.

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo di Filippo Saiani e Leonardo Tiana, entrambi provenienti dalla Virtus Entella, il primo a titolo temporaneo, il secondo a titolo definitivo.

Filippo, terzino sinistro classe 2005, è reduce dall’esperienza con la maglia della Virtus Verona nel girone A di Serie C, club con il quale ha collezionato 28 presenze nelle ultime due stagioni. Cresciuto nel settore giovanile della Spal, è stato acquistato dalla Virtus Entella nella stagione 2024/25.

Leonardo, esterno destro a tutta fascia cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, nella passata stagione ha vissuto la sua prima esperienza nel calcio dei grandi, vestendo la maglia del Ligorna nel girone A di Serie D, proprio sotto la guida di mister Pastorino. Con il club genovese, il classe 2006 ha raccolto 36 presenze, arricchite da 6 gol e 2 assist.

Gioventù, voglia di incidere e tanta corsa sulle fasce: benvenuti in rossoblù ragazzi!