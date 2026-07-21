Calciomercato | Dal Vado l'under Piazza per il centrocampo della Carcarese

La nota biancorossa:

Un altro giovane di qualità per l’ASD Carcarese che annuncia l’arrivo in biancorosso di Danilo Piazza, centrocampista classe 2008.



Piazza inizia al Riviera del Beigua e dopo qualche anno approda al Genoa, dove milita per 4 stagioni. Si sposta poi al Vado: prima gioca nel settore giovanile, poi lo scorso anno viene aggregato alla prima squadra in Serie D.



“La passata stagione mi ha insegnato molto del calcio dei grandi, ho potuto conoscere tanti giocatori fortissimi che mi hanno trasmesso molto. Ora sono pronto per questa nuova avventura a Carcare – dichiara Piazza – Quando mi è stato illustrato il progetto, mi è subito piaciuto. Conosco già molti ragazzi presenti in squadra, che mi hanno parlato benissimo dell'ambiente. Fondamentale per la mia scelta è stata la forte fiducia che la società e mister Valmati mi hanno dimostrato fin da subito”.



Commenta il vicepresidente con delega alla Prima squadra e U21 Edoardo Gandolfo: "Danilo è un ragazzo di grande talento, che ha già avuto l'opportunità di esordire in prima squadra con il Vado nella scorsa stagione. Siamo convinti che abbia qualità importanti e che la Carcarese possa offrirgli l'ambiente ideale per esprimerle al meglio. Ci auguriamo che questa esperienza in biancorosso rappresenti per lui una vera rampa di lancio, capace di accompagnarlo verso un percorso calcistico ricco di soddisfazioni e all'altezza delle sue ambizioni".