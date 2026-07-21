Calciomercato | Vado, terzo annuncio di giornata: ecco il portiere Sala, arriva dalla Pro Patria

La presentazione rossoblu:

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo di Andrea Sala, esperto portiere classe 1993 reduce dall’esperienza tra Crotone e Pro Patria nella stagione 2025/26.

Andrea vanta alle spalle una carriera di assoluto rilievo: cresce nel settore giovanile della Pro Patria e dell’Inter, con cui vince lo Scudetto Primavera nella stagione 2011/12; successivamente si costruisce un importante percorso tra Serie C e B, vestendo le maglie di Pro Patria, Ternana, Reggina, Sambenedettese, Rimini, Arezzo, Catania, Catanzaro, Crotone e Padova.

Portiere di grande affidabilità ed esperienza, in carriera ha vinto due volte la Serie C, nella stagione 2022/23 con il Catanzaro e nella stagione 2024/25 con il Padova.

