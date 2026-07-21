Calciomercato | Altarese, colpo in difesa: ha firmato Semperboni

Il percorso sportivo di Roberto Semperboni è stato costellato da poche squadre, ma scelte con attenzione.

Dopo la fusione tra il Savona e il Legino il difensore centrale classe 1990 ha scelto di indossare infatti una casacca già conosciuta in passato: quella dell'Altarese.

L'annuncio del club:

"Altro innesto di spessore per i giallorossi!

Roberto Semperboni torna a vestire la maglia dell’ASD Altarese 1929. Difensore mancino, classe 1990, arriva dall’U.S. Legino 1910, dove ha collezionato quasi 300 presenze, indossando con orgoglio anche la fascia di capitano.



Un giocatore di grande esperienza, qualità e personalità, che andrà ad arricchire e rafforzare la nostra rosa dentro e fuori dal campo.



La società ASD Altarese 1929 e il Presidente Piero Pansera danno il più caloroso benvenuto a Roberto nella famiglia giallorossa.



Bentornato, Semper! "



