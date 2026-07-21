Calciomercato | Gabriele Gibilterra torna in Liguria, giocherà con il Ligorna: "Avevo bisogno di una società così"

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare l'arrivo di Gabriele Gibilterra, nuovo giocatore biancazzurro per la stagione sportiva 2026/27.

Classe 2000, Gibilterra approda al Ligorna dopo l'ultima stagione disputata con la maglia del Monastir. Ala offensiva, cresce nel Settore Giovanile del Genoa fino alla formazione Primavera, completando successivamente il proprio percorso anche nella Primavera della SPAL.

Da lì prende il via una carriera già ricca di esperienze tra Serie C e Serie D, categorie nelle quali ha collezionato quasi 150 presenze vestendo le maglie di Albissola, Foggia, Siena, Lucchese, Termoli, Arzachena, Ghiviborgo, Cjarlins Muzane, Chieti, San Marino e, appunto, Monastir. Un profilo che porta ulteriore esperienza e soluzioni offensive alla rosa biancazzurra.

Queste le prime parole in biancazzurro di Gabriele Gibilterra: «Mi ha convinto la serietà delle persone e l'ambizione che hanno. Avevo bisogno proprio di questo, di fare uno step successivo per provare a fare qualcosa di importante. Per questo voglio ringraziare il Presidente, il Direttore e il Mister per la fiducia. A livello personale l'obiettivo è migliorare lo score della scorsa stagione e riuscire a servire ancora più assist. Come squadra vogliamo cercare di stare costantemente nelle zone alte della classifica e toglierci grandi soddisfazioni».

A Gabriele il più caloroso benvenuto nella famiglia biancazzurra e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con la maglia del Ligorna.