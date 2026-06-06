Calciomercato | Albingaunia. Dieci conferme e un Rocca in più nel reparto d'attacco

Prosegue il lavoro di strutturazione della rosa dell'Albingaunia in vista della stagione 2026/2027. La società biancanera ha ufficializzato una nuova serie di permanenza al "Riva", confermando buona parte dell'organico della scorsa stagione

Faranno ancora parte della rosa Andrea Esposito, Alessandro Secco, Claudio Giordano, Stefano Manti e Mattia Pulerà, ai quali si aggiungono Luca Savona, Lorenzo Bianco, Manuel Marquez, Davide Greco e Tommaso Fazio.

Ieri nel frattempo è stato trovato l'accordo per l'ingaggio in attacco di Andrea Rocca. Il centravanti ha militato nelle ultime due stagioni al Pontelungo. Per Rocca sarebbe la terza esperienza in maglia bianconera, dopo le stagioni 2015/2016 e 2017/2018 dcon 12 reti complessive all'attivo.