Calciomercato | Il Vado rinforza la mediana con Alessandro Di Munno

Il Vado aggiunge un nuovo tassello al proprio centrocampo in vista della stagione 2026/27. Il club rossoblù ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Di Munno, classe 2000, reduce dall'ultima annata disputata con la Pro Patria nel girone A di Serie C.

Nella stagione 2025/26 il centrocampista ha collezionato 29 presenze in campionato, alle quali si aggiungono una presenza in Coppa Italia Serie C e un'altra nei playout, confermando la continuità di impiego maturata negli ultimi anni tra i professionisti.

Originario di Bresso, Di Munno arriva a Vado dopo un percorso che lo ha visto crescere nei settori giovanili di Sampdoria, Como e Monza. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Vis Pesaro, Pro Sesto, Lecco, Novara e Pro Patria, superando complessivamente le 180 presenze ufficiali tra Serie C e Serie D.