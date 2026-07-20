Calcio | Nolese. La cura dei muscoli dei giocatori biancorossi sarà sempre nelle mani di Paolo Ravano

L'annuncio biancorosso:

La Polisportiva Nolese è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Paolo Ravano, che ricoprirà il ruolo di massaggiatore e fisioterapista della Prima Squadra anche nella stagione sportiva 2026/2027.

Una conferma importante per la nostra società, che potrà continuare a contare sulla sua professionalità, competenza e disponibilità nel seguire quotidianamente i nostri atleti. Il suo lavoro rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella prevenzione degli infortuni, nel recupero fisico e nella gestione della condizione atletica della squadra durante tutto l’arco della stagione.

La continuità dello staff è uno degli aspetti su cui la Nolese ha deciso di puntare con convinzione, nella certezza che figure preparate e affidabili contribuiscano in maniera determinante alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A @ va il nostro più sincero augurio di buon lavoro per questa nuova stagione, con l’auspicio di vivere insieme tante soddisfazioni e nuovi successi con i colori biancorossi.