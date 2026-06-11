Calcio. Vado. Nicolò Mai è il nuovo direttore generale, Ciccone saluta: "E' stato un piacere"

Nicolò Mai e Luca Tarabotto

Con l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C ormai vista come una pura formalità, il Vado sta iniziando a ufficializzare le prime mosse anche a livello dirigenziale.

Nicolò Mai è stato infatti promosso alla direzione generale del club, dopo aver rivestito negli ultimi 12 mesi il ruolo di team manager.

Per l'annuncio di mister Pastorino bisognerà attendere ancora qualche giorno, mentre sul fronte mercato potrebbe essere arrivata al termine l'esperienza di Nicola Ciccone al Chittolina. Il numero dieci è stato autore di una stagione sontuosa, tra assist, giocate e gol preziosissimi, ma il suo "è stato un piacere" pubblicato sui social, potrebbe presupporre l'imminente separazione.