Calcio | Savona. Domani Mirko Grasso diventerà unico proprietario del marchio biancoblu

Mancano ormai poche ore e il marchio Savona Fbc passerà ufficialmente di mano.

A poco più di due anni da quel celebre viaggio in treno verso Roma, che vide protagonisti Nadia De Marchi, Enrico Santucci, Massimo Piperissa, Fabrizio Pongilione e Alessandro Viani, protagonisti dell'acquisizione del marchio dall'ex presidente Cittadino, il simbolo del club biancoblù è pronto a iniziare un nuovo capitolo.

Come ribadito nell'ultima conferenza stampa anche da Adamo Agostino, socio del club e comproprietario del marchio insieme ad Andy Calopristi, il marchio sarà infatti trasferito a Mirko Grasso, attuale patron del Savona, che ne diventerà l'unico titolare e garante.

La firma dell'atto è prevista nella mattinata di domani, negli uffici del notagio Ruegg, dove verrà formalizzato il passaggio di proprietà.

