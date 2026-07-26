Calcio | La LND precisa sui ripescaggi: "Non ci sono possibilità discrezionali"

E' il periodo dell'anno, in Serie D, in cui il tema dei ripescaggi è particolarmente gettonato.

La Lega Nazionale Dilettanti ha però voluto ricordare i principi di attribuzione, in un comunicato stampa pubblicato nelle scorse ore, negando qualsiasi principio di discrezionalità:

"In relazione alle notizie circolate - si legge - a mezzo stampa e sui siti d’informazione riguardanti il tema dei ripescagg ie la composizione dell’organico del prossimo campionato di Serie D 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti ritiene utile fornire un quadro esplicativo della materia.

È doveroso ricordare che l’eventuale ammissione di società non aventi diritto avviene esclusivamente attraverso l’applicazione di procedure oggettive e vincolanti, prive di qualsiasi margine di discrezionalità decisionale da parte dei vertici della LND per garantire trasparenza e rispetto delle regole.

A tal proposito, si evidenziano i seguenti punti normativi:

– L’integrazione dell’organico si attua qualora si verifichi un’effettiva vacanza di posti rispetto al format previsto di 162 squadre.

– Verificatasi questa eventualità, si procederà ad integrare l’organico attingendo dalla graduatoria in cui sono inserite le società che hanno presentato domande di ammissione entro i termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n. 144 del 4 giugno 2026.

– L’ordine di ripescaggio è determinato in via automatica mediante l’attribuzione dei punteggi stabiliti dalle tabelle indicate nei C.U. LND n° 213 e C.U. Dipartimento Interregionale n. 56 del 5 dicembre 2025.

– L’inserimento formale nella graduatoria è subordinato al parere vincolante della Co.Vi.So.D. circa la regolarità della documentazione presentata dai club.

– Tutte le società interessate hanno ricevuto l’attribuzione numerica dei punteggi e hanno contestualmente potuto presentare le loro osservazioni.

In virtù di tanto, si ribadisce come l’intero iter sia disciplinato da un meccanismo normativo strettamente codificato senza alcuna possibilità discrezionale.