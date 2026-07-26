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Calcio | 26 luglio 2026, 07:40

Calcio | Vado. Mister Pastorino a Sauze d'Oulx: "Entusiasmo ed impegno da parte di tutti. Stiamo allenando anche la mentalità" (VIDEO)

Calcio | Vado. Mister Pastorino a Sauze d'Oulx: &quot;Entusiasmo ed impegno da parte di tutti. Stiamo allenando anche la mentalità&quot; (VIDEO)

Ecco una versione più fluida e scorrevole, mantenendo il taglio giornalistico:

I giorni di ritiro a Sauze d'Oulx stanno per concludersi e il Vado si prepara a fare ritorno in Liguria con un bagaglio calcistico già arricchito dall'esperienza maturata in Val di Susa.

La rosa è ancora in fase di costruzione, ma tra le sedute tattiche del mattino e gli allenamenti atletici del pomeriggio, mister Matteo Pastorino ha già iniziato a trasmettere ai suoi giocatori i primi principi di gioco, gettando le basi del lavoro che accompagnerà la squadra nel corso della stagione.

Gli obiettivi, rispetto alle recenti esperienze del tecnico e del Vado, sono cambiati radicalmente, ma la volontà di determinare gli eventi e di mantenere un'identità ben definita sono rimasti intatti.

Lorenzo Tortarolo

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